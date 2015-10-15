Украина и РФ договорились о возобновлении грузовых автоперевозок - министерство

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украина и Россия договорились о возобновлении грузовых автомобильных перевозок — стороны обменяются разрешениям на такие перевозки на четвертый квартал, сообщило в четверг Министерство инфраструктуры.

"Пятнадцатого октября после проведенных консультаций достигнута договоренность между транспортными ведомствами Украины и Российской Федерации об обмене разрешениями на перевозку грузов автомобильным транспортом на четвертый квартал текущего года. На протяжении нескольких дней министерство получит определенное количество разрешений и в установленном порядке передает их на пункты выдачи", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в конце августа Мининфраструктуры Украины обратилось к Минтрансу РФ с предложением осуществить обмен разрешениями на четвертый квартал в соответствии с квотой, закрепленной протоколом от 2012 года на 2013-2015 годы.

Ранее Россия не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных автомобильных грузоперевозок на четвертый квартал текущего года, сообщала пресс-служба Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте.

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Кроме того, Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ с 25 октября в связи с непредставлением ответа от Росавиации относительно причин ограничения полетов украинским авиакомпаниям.