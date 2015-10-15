наверх
10.03.201803:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина и РФ договорились о возобновлении грузовых автоперевозок - министерство

    (обновлено: )381911
    Министерство инфраструктуры Украины сообщило о проведенных консультациях с Минтрансом России. Через несколько дней полученные разрешения будут переданы в пункты выдачи перевозчикам.
    Блокпост украинских военных
    @DonbassRestore

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украина и Россия договорились о возобновлении грузовых автомобильных перевозок — стороны обменяются разрешениям на такие перевозки на четвертый квартал, сообщило в четверг Министерство инфраструктуры.

    Арсений Яценюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Яценюк остается премьером еще на год, или Косметический ремонт Кабмина

    "Пятнадцатого октября после проведенных консультаций достигнута договоренность между транспортными ведомствами Украины и Российской Федерации об обмене разрешениями на перевозку грузов автомобильным транспортом на четвертый квартал текущего года. На протяжении нескольких дней министерство получит определенное количество разрешений и в установленном порядке передает их на пункты выдачи", — говорится в сообщении министерства.

    По данным ведомства, в конце августа Мининфраструктуры Украины обратилось к Минтрансу РФ с предложением осуществить обмен разрешениями на четвертый квартал в соответствии с квотой, закрепленной протоколом от 2012 года на 2013-2015 годы.

    Ранее Россия не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных автомобильных грузоперевозок на четвертый квартал текущего года, сообщала пресс-служба Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте.

    Читайте также: Днепропетровск коммунальный: школа выживания

    Кроме того, Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ с 25 октября в связи с непредставлением ответа от Росавиации относительно причин ограничения полетов украинским авиакомпаниям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине