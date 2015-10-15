В Украине ожидают визита министра торговли США 26 октября

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. В Украине ожидают, что министр торговли США Пенни Прицкер посетит страну 26 октября, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Ранее посол США на Украине Джеффри Пайетт сообщал, что Прицкер планирует посетить Киев в октябре, но не сообщал конкретной даты. По его словам, Прицкер собирается оценить текущую экономическую ситуацию в стране и выполнение дорожной карты реформ в сфере повышения инвестиционной привлекательности Украины.

"Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс встретился с представителями американского бизнеса и украинских ведомств. В ходе общения, которое должно подготовительный характер к визиту госсекретаря США по вопросам коммерции Пенни Прицкер в Украину 26 октября этого года, были обсуждены вопросы общих интересов и решения имеющихся проблем", — сообщила пресс-служба ведомства.

Тяжелый политический кризис сказывается на экономике и бюджетной сфере Украины, фактически страна пребывает на грани дефолта. В стране растет безработица, национальная валюта за год подешевела более чем в три раза. Последний прогноз МВФ по экономике Украины на 2015 год: падение ВВП на 9%, инфляция в 46%.