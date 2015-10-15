наверх
10.03.201803:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине ожидают визита министра торговли США 26 октября

    Тема:

    Экономический кризис (833)

    (обновлено: )123
    Министр торговли США Пенни Прицкер собирается оценить текущую экономическую ситуацию в стране и выполнение дорожной карты реформ в сфере повышения инвестиционной привлекательности Украины.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. В Украине ожидают, что министр торговли США Пенни Прицкер посетит страну 26 октября, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
    Украинский дефолт, гробовое молчание МВФ и смерть экономики

    Ранее посол США на Украине Джеффри Пайетт сообщал, что Прицкер планирует посетить Киев в октябре, но не сообщал конкретной даты. По его словам, Прицкер собирается оценить текущую экономическую ситуацию в стране и выполнение дорожной карты реформ в сфере повышения инвестиционной привлекательности Украины.

    "Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс встретился с представителями американского бизнеса и украинских ведомств. В ходе общения, которое должно подготовительный характер к визиту госсекретаря США по вопросам коммерции Пенни Прицкер в Украину 26 октября этого года, были обсуждены вопросы общих интересов и решения имеющихся проблем", — сообщила пресс-служба ведомства.

    Тяжелый политический кризис сказывается на экономике и бюджетной сфере Украины, фактически страна пребывает на грани дефолта. В стране растет безработица, национальная валюта за год подешевела более чем в три раза. Последний прогноз МВФ по экономике Украины на 2015 год: падение ВВП на 9%, инфляция в 46%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине