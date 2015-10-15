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    Доллар закрыл межбанк на отметке 21,75 грн

    Тема:

    Украина в ожидании новых траншей МВФ. (152)

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    Сообщается, что торги по евро на межбанковском валютном рынке в четверг завершились на уровне 24,61-24,72 грн/евро, по российскому рублю — 0,346-0,348 грн/рубль.
    Доллары
    torange.ru

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке в четверг закрылись в диапазоне 21,65-21,75 грн/долл, сообщает финансовый портал Finance.ua.

    Торги евро завершились на уровне 24,61-24,72 грн/евро, по российскому рублю — 0,346-0,348 грн/рубль.

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    Ранее сообщалось, что торги по доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:38 проходили в диапазоне 21,60-21,75 грн/долл, торги по евро проходили на уровне 24,71-24,88 грн/евро, по российскому рублю — 0,347-350 грн/рубль.

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