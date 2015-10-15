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    Запасы угля на ТЭС составляют около 2 млн тонн - "Укрэнерго"

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    Энергетика Украины в режиме ЧП. (285)

    (обновлено: )29010
    На текущий момент имеется на всех станциях 2,075 миллиона тонн угля из них антрацитовой группы 1,008 миллиона тонн и газовой группы - 1,066 миллиона тонн, сообщил заявил начальник управления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
    Криворожская ТЭС. Архивное фото
    Фото компании ДТЭК

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Текущие запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) составляют 2,075 миллиона тонн, при сохранении существующего темпа поставок угля Киев планирует пройти осенне-зимний период без отключения потребителей, заявил начальник оперативно-диспетчерского управления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

    Уголь
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    "На текущий момент мы имеем на всех станциях 2,075 миллиона тонн угля из них антрацитовой группы 1,008 миллиона тонн и газовой группы — 1,066 миллиона тонн. В прошлом году мы имели в этот период 1,75 миллиона тонн, и тенденция была к снижению запасов, сейчас тенденция к наращиванию запасов", — сказал Зайченко, выступая в четверг на "круглом столе" по энергетике.

    "Мы надеемся, что если такая тенденция будет сохраняться и будут стабильные поставки угля на ТЭС как южноафриканского, с донбасского региона, так и из РФ, если не будет никаких сбоев, мы сможем обеспечить прохождение осенне-зимнего периода без отключения потребителей", — добавил он.

    В то же время он сообщил, что уже разработана инструкция о составлении графика почасового аварийного отключения электроэнергии и эта инструкция сейчас находится на утверждении в Минюсте.

    Ранее на заседании энергетического штаба заместитель министра Кабинета министров Вадим Гламаздин заявил, что Украина отстает от графиков накопления угля для отопительного сезона. Помимо того, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Мартыненков заявил, что Россия блокирует поставки своего угля в Украину.

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