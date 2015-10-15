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    "Укртрансгаз" завершил подготовку ГТС к осенне-зимнему периоду

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    Газ из России: "зимний пакет". (381)

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    Оператор газотранспортной системы подготовил к зиме свои объекты, кроме тех, которые находится в Донецкой и Луганской области на неподконтрольных силовикам территориях.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. "Укртрансгаз" завершил подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему периоду, сообщила в четверг пресс-служба компании.

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    "ПАО "Укртрансгаз" завершило подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему периоду и вручило паспорта готовности производственным филиалам, полный комплекс работ по подготовке производственных и непроизводственных объектов к отопительному сезону проведен своевременно, кроме тех, которые находятся на неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории в Луганской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

    В компании подчеркнули, что в чрезвычайно сложных условиях приходилось готовить газотранспортную инфраструктуру к отопительному сезону сотрудникам Краматорского подразделения "Укртрансгаза", поскольку большинство объектов, которые эксплуатирует управление, находится на линии соприкосновения. Однако, коллектив управления выполнил все поставленные задачи и подготовил газотранспортную систему к отопительному сезону.

    Всего, по данным компании, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен капитальный ремонт почти 33 километров трубопроводов и 24 скважин подземных газохранилищ; проведена реконструкция 290 газораспределительных станций.

    Также проведен полный комплекс планово-предупредительных работ на транзитных газопроводах, по которым топливо транспортируется для потребителей Европы и Молдавии.

    Ранее президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив заявил, что Украина может присоединить свою ГТС к европейскому газовому коридору "Север-Юг" через строительство интерконнектора Украина — Польша.

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