"Укртрансгаз" завершил подготовку ГТС к осенне-зимнему периоду

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. "Укртрансгаз" завершил подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему периоду, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО "Укртрансгаз" завершило подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему периоду и вручило паспорта готовности производственным филиалам, полный комплекс работ по подготовке производственных и непроизводственных объектов к отопительному сезону проведен своевременно, кроме тех, которые находятся на неподконтрольной Вооруженным силам Украины территории в Луганской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в чрезвычайно сложных условиях приходилось готовить газотранспортную инфраструктуру к отопительному сезону сотрудникам Краматорского подразделения "Укртрансгаза", поскольку большинство объектов, которые эксплуатирует управление, находится на линии соприкосновения. Однако, коллектив управления выполнил все поставленные задачи и подготовил газотранспортную систему к отопительному сезону.

Всего, по данным компании, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен капитальный ремонт почти 33 километров трубопроводов и 24 скважин подземных газохранилищ; проведена реконструкция 290 газораспределительных станций.

Также проведен полный комплекс планово-предупредительных работ на транзитных газопроводах, по которым топливо транспортируется для потребителей Европы и Молдавии.

Ранее президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив заявил, что Украина может присоединить свою ГТС к европейскому газовому коридору "Север-Юг" через строительство интерконнектора Украина — Польша.