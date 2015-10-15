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    Эксперт: юрлица не хотят, чтобы валюта лежала "мертвым грузом"

    (обновлено: )30310
    Финансовый аналитик Григорий Перерва связывает возвращение иностранной валюты в банки с тем, что юридические лица, которые раньше скупали валюту, теперь решили ее положить под депозит.
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    torange.ru

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В банки начинает возвращаться иностранная валюта – такое оптимистическое заявление сделали в Национальном банке Украины.

    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
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    По информации регулятора, впервые за два года зафиксировано увеличение объема валютных депозитов, как физических, так и юридических лиц. Увеличился объем всего на полтора процента за сентябрь, но это 203 миллиона долларов. Это немного по сравнению с падением с начала года на 22 процента.

    А вот общий депозитный массив — в иностранной валюте — сейчас составляет чуть больше 15 миллиардов долларов в банковской системе.

    В эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Григорий Перерва связывает возвращение иностранной валюты в банки с тем, что юридические лица, что раньше скупали валюту, теперь решили ее положить под депозит.

    "Мы все понимаем, что в период кризиса все юридические лица скупали валюту. Сейчас они ее кладут в банки, под депозит, чтобы она не лежала "мертвым грузом". Осенью, например, в АПК идет приток валюты. Но пока тенденция не закрепилась. Ведь увеличение должно продолжаться на протяжении нескольких месяцев. Я не скажу, что это не ожидаемо, это скорее приятный сюрприз", — отметил Перерва.
    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины не намерен удерживать курс национальной валюты по отношении к доллару, об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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