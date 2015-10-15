При открытии межбанка доллар стоил 21,75 грн

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Торги по доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:38 проходят в диапазоне 21,60-21,75 грн/долл, сообщает в четверг финансовый портал Finance.ua.

Торги по евро проходят на уровне 24,71-24,88 грн/евро, по российскому рублю — 0,347-350 грн/рубль.

Напомним, НБУ установил официальный курс доллара на четверг на уровне 2193,27 гривны за 100 долларов. Курс евро установлен на отметке 2494,63 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,52 гривны за 10 рублей.