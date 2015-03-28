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    Активы банков Украины выросли - НБУ

    Тема:

    Кредит МВФ и кризис в Украине. (241)

    (обновлено: )68101
    Согласно информации, обязательства банков в феврале выросли на 425 миллиардов гривен. Капитал банков сократился на 62 миллиарда гривен, или на 43,8%, – до 80,054 миллиарда гривен.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Активы банков Украины за февраль 2015 года выросли на 363 миллиарда гривен, или на 28%, по сравнению с январем – до 1,669 триллиона гривен, сообщается на сайте Национального банка Украины.

    Согласно информации, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, по итогам месяца выросли на 491 миллиард гривен, или на 32,3%, – до 2,008 триллиона гривен.

    Как сообщается, обязательства банков в феврале выросли на 425 миллиардов гривен, или на 36,5%, – до 1,589 триллиона гривен.

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
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    Капитал банков сократился на 62 миллиарда гривен, или на 43,8%, – до 80,054 миллиарда гривен.

    По состоянию на 1 марта 2015 года в Украине лицензии на осуществление банковской деятельности имел 151 банк, в том числе один банк – лицензию санационного банка.

    Украина находится в тяжелом политическом кризисе, который сказывается на ее экономике и бюджетной сфере. Власти надеются поправить положение иностранными заимствованиями. Совет директоров МВФ 11 марта принял решение о предоставлении Украине 17,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования. Государство получит 10 миллиардов долларов в течение первого года, в целом программа рассчитана на четыре года.

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    В общей сложности под эгидой фонда будет выделено 40 миллиардов долларов, включая 15 миллиардов долларов путем реструктуризации долга и 7,5 миллиарда долларов от других кредиторов (2 миллиарда долларов поступят от Евросоюза, 2 миллиарда — от США, а прочее — от других стран G7). Первые деньги Украина получила 13 марта.

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