Активы банков Украины выросли - НБУ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Активы банков Украины за февраль 2015 года выросли на 363 миллиарда гривен, или на 28%, по сравнению с январем – до 1,669 триллиона гривен, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно информации, общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, по итогам месяца выросли на 491 миллиард гривен, или на 32,3%, – до 2,008 триллиона гривен.

Как сообщается, обязательства банков в феврале выросли на 425 миллиардов гривен, или на 36,5%, – до 1,589 триллиона гривен.

Капитал банков сократился на 62 миллиарда гривен, или на 43,8%, – до 80,054 миллиарда гривен.

По состоянию на 1 марта 2015 года в Украине лицензии на осуществление банковской деятельности имел 151 банк, в том числе один банк – лицензию санационного банка.

Украина находится в тяжелом политическом кризисе, который сказывается на ее экономике и бюджетной сфере. Власти надеются поправить положение иностранными заимствованиями. Совет директоров МВФ 11 марта принял решение о предоставлении Украине 17,5 миллиарда долларов в рамках программы расширенного финансирования. Государство получит 10 миллиардов долларов в течение первого года, в целом программа рассчитана на четыре года.

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В общей сложности под эгидой фонда будет выделено 40 миллиардов долларов, включая 15 миллиардов долларов путем реструктуризации долга и 7,5 миллиарда долларов от других кредиторов (2 миллиарда долларов поступят от Евросоюза, 2 миллиарда — от США, а прочее — от других стран G7). Первые деньги Украина получила 13 марта.

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