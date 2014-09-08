Единственная обогатительная фабрика на западе Украины остановила работу

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Единственная на западной Украине обогатительная фабрика "Львовской угольной компании" остановила работу из-за значительной дебиторской задолженности, сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации (ОГА).

"Львовская угольная компания" эксплуатирует Червоноградскую центральную обогатительную фабрику (ЦОФ), где перерабатывается уголь шахт западного региона Украины. Единственным источником поступления средств для предприятия является обогащение угля для ГП "Львовуголь", которое в свою очередь весь уголь продает государственному оператору "Уголь Украины".

По информации Львовской ОГА, "Уголь Украины" должен госпредприятию "Львовуголь" 59 миллионов гривен (около 4,6 миллиона долларов), в связи с чем компания не может рассчитаться с "Львовской угольной компанией". В связи с недостатком финансирования обогатительная фабрика 22 августа прекратила свою работу, что привело к остановке переработки угля и отгрузки его на тепловые электростанции.

Врио председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Турянский написал письмо министру энергетики и угольной промышленности Юрию Продану с просьбой решить вопрос с финансированием.

Глава Львовской ОГА в письме, текст которого приводится на сайте Львовской ОГА, указывает, что "Львовская угольная компания" уже задолжала по выплате заработной платы около 10 миллионов гривен (около 781 тысячи долларов). Для стабилизации ситуации Турянский просит выделить 36,8 миллионов гривен (около 2,9 миллиона долларов).