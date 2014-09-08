Украина получила из Словакии за неделю 144 млн кубов газа

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украина за первые шесть дней сентября получила по реверсу с территории Словакии 144 миллиона кубометров газа, сообщает компания "Укртрансгаз" — оператор украинской газотранспортной системы.

"По оперативным данным центрального диспетчерского департамента ОАО "Укртрансгаз" по состоянию на 6 сентября, с начала текущего месяца через словацкий транзитный коридор в Украину импортировано 144 миллиона кубических метров природного газа", — говорится в сообщении.

В указанный период, а именно 2 сентября, стартовали коммерческие поставки газа в Украину из Словакии в реверсном режиме по реконструированному трубопроводу Вояны-Ужгород. С помощью этого маршрута Киев рассчитывает снизить зависимость от российского газа, стоимость которого он считает завышенной.

В свою очередь, представитель оператора газотранспортной системы Словакии — компании Eustream Ваграм Чугурян сообщил РИА Новости, что за первую неделю сентября Украина получила из Словакии в реверсном режиме 170 миллионов кубометров газа.

Как Чугурян сообщал, что в сентябре объем реверса может колебаться от 2 до 27 миллионов кубометров в сутки, с 1 октября — от 17,6 до 27 миллионов кубометров, и только с 1 марта 2015 года предполагается выйти на стабильные 27 миллионов кубометров в сутки, что примерно соответствует 10 миллиардам кубометров в год.

Исходя из приведенных "Укртрансгазом" данных, с 1 по 6 сентября объем реверса в среднем составил 24 миллиона кубометров в сутки.

С учетом тестовых поставок, которые начались 16 августа, из Словакии импортировано 280 миллионов кубометров "голубого топлива", сообщает оператор украинской ГТС.