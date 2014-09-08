Продан допускает, что встреча РФ, Украины и ЕС по газу состоится в сентябре

БАКУ, 8 сен — РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу может состояться в сентябре, однако окончательная дата не определена, заявил РИА Новости министр энергетики Юрий Продан после встречи в Баку с вице-президентом Еврокомиссии, отвечающим за энергетику, Гюнтером Эттингером.

В ходе этих переговоров обсуждалась возможность трехсторонней встречи в формате Россия-Украина-ЕС. Эттингер до начала беседы с украинским министром заявил, что дату трехсторонки планируется зафиксировать к концу текущей недели.

После этой встречи Продан на вопрос о возможной дате газовых переговоров Россия-Украина-ЕС ответил лаконично: "В сентябре". Конкретная дата, по его словам, не согласована.

"Газпром" с 16 июня перевел украинскую государственную компанию "Нафтогаз" на предоплату из-за долгов, размер которых на данный момент составляет 5,3 миллиарда долларов. В результате в Украину поступают только транзитные объемы российского газа, предназначенные для европейских потребителей. Пока проблем с транзитом не возникало, однако с наступлением зимы этот риск существенно вырастет, если ситуацию не удастся урегулировать.

Вопросы транзита российского газа в Европу через Украину Эттингер обсудил 29 августа на встрече в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком. По итогам переговоров Эттингер призвал Украину обеспечить надежность транзита и начать выплачивать долги. Новак, со своей стороны, заявил, что РФ готова обсуждать график реструктуризации оставшейся задолженности при условии частичного погашения Киевом долгов — на общую сумму около 2 миллиардов долларов.

Камнем преткновения на газовых переговорах остается цена. РФ предлагает временную цену в 385 долларов за тысячу кубометров на период рассмотрения взаимных исков "Газпрома" и "Нафтогаза". Премьер Украины Арсений Яценюк предложил два варианта цены: летом 300 долларов, зимой — 380 долларов; либо в привязке к спотовому рынку Европы.