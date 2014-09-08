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    Украина получила $500 млн от Всемирного банка - Минфин

    Тема:

    Кризис в экономике Украины (358)

    (обновлено: )12801
    Министерство финансов Украины получило 500 миллионов долларов первого займа от Всемирного банка, средства будут направлены на реформирование финансового сектора страны, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.
    Министерство финансов Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министерство финансов Украины получило 500 миллионов долларов первого займа от Всемирного банка, средства будут направлены на реформирование финансового сектора страны, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

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    "Заем привлечен на 16 лет с семилетним льготным периодом по переменной процентной ставке (на дату подписания — 0,63%), одноразовая комиссия — 0,25%", — говорится в сообщении. Соглашение о предоставлении займа было подписано 8 августа 2014 года.

    Это первая часть пакета помощи Всемирного банка Украине общим объемом до 3,5 миллиарда долларов, который был одобрен в марте текущего года. Всего кредитный портфель группы Всемирного банка на Украине насчитывает 12 проектов и кредиты на сумму 4,2 миллиарда долларов.

    Кредит будет направлен на поддержку первоочередных мер по реформированию банковского сектора и внедрение комплексной программы антикризисного управления в финансовом секторе Украины.

    В частности, средства будут потрачены на усиление операционного, финансового и регуляторного потенциала Фонда гарантирования вкладов физических лиц, улучшения платежеспособности банковской системы, укрепление правовой и институциональной базы для повышения устойчивости и эффективности банковской системы в долгосрочной перспективе.

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