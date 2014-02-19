ISE: сообщение о листинге допэмиссии украинских евробондов ошибочное

МОСКВА, 19 фев - Прайм. Фондовая биржа Ирландии (Irish Stock Exchange, ISE) в среду признала ошибочной публикацию сообщения от 17 февраля, в котором объявлялось о листинге и допуске к торгам дополнительной эмиссии украинских евробондов, говорится на сайте площадки.

Минфин Украины планирует разместить на текущей неделе евробонды на сумму 1,984 миллиарда долларов под ставку 5% с погашением бумаг в 2015 году. Однако эмиссию самих бумаг ведомство еще не произвело. В связи с этим ISE сообщила о намерении выпустить новый пресс-релиз о листинге бумаг и их допуске к торгам после эмиссии.

В конце прошлого года РФ приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов. Вскоре был выкуплен первый транш на три миллиарда долларов. О планах приобрести второй транш на два миллиарда долларов на текущей неделе заявлял министр финансов России Антон Силуанов.