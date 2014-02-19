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    ЕБРР не будет приостанавливать работу в Украине из-за беспорядков

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Ранее в среду Европейский инвестиционный банк, учрежденный странами Евросоюза, объявил, что замораживает деятельность в Украине до политической стабилизации в стране.

    ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет приостанавливать деятельность в Украине из-за беспорядков в Киеве, заявил представитель пресс-службы ЕБРР.

    Ранее в среду Европейский инвестиционный банк, учрежденный странами Евросоюза, объявил, что замораживает деятельность в Украине до политической стабилизации в стране.

    "Мы не остановили нашу деятельность в Украине. Более того, около трех недель назад мы сконцентрировались на работе преимущественно с частным сектором. Мы не собираемся приостанавливать деятельность в Украине", - сказал представитель пресс-службы ЕБРР.

    В среду также приостановили работу ряд киевских подразделений "дочки" итальянской группы UniCredit и дочерних банков российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа . Киевские офисы Райффайзен банка Аваль ("дочки" австрийской RBI) в среду закрылись в 15.00, режим работы на четверг пока неизвестен.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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