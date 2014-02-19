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    СМИ: ЕИБ заморозил деятельность в Украине из-за беспорядков

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Европейский инвестиционный банк заявил о приостановке своей деятельности в Украине. Главы организации Вернер Хоер назвал ситуацию в стране "серьезной".
    Кордон правоохранителей
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил о приостановке своей деятельности в Украине, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы организации Вернера Хоера.

    "В настоящее время ситуация настолько серьезная, что (продолжать работу) было бы неправильным сигналом, а также безответственно по отношению к людям, которых мы просим выполнять работу и заниматься бизнесом в Украине", - заявил Хоер.

    Ранее представитель Европейского инвестиционного банка заявил, что ЕИБ пока не участвует в финансировании новых проектов в Украине в связи с экономической и политической ситуацией в стране.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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