Таджикистан вслед за РФ и Казахстаном проверит продукцию Roshen

ДУШАНБЕ, 2 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан намерен провести проверку изделий фабрики Roshen, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-центра республиканской санитарно-эпидемиологической службы.

"Санитарной службе стало известно о введении запрета на ввоз конфет Roshen в Россию, и наша служба также намерена провести проверку их продукции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка будет проведена Санитарно-эпидемиологической службой совместно с агентством "Таджикстандарт" и министерством энергетики и промышленности. По данным "Таджикстандарта", продукция Roshen занимает около 25% рынка сладостей в стране.

В конце июля Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ кондитерских изделий компании Roshen, после того как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству и безопасности. Продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen был обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

Вслед за Россией санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Казахстанские специалисты завершат проверку продукции данной фабрики в течение недели.