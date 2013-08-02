S&P подтвердило рейтинг Ferrexpo PLC на уровне "В"

МОСКВА, 2 авг - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги швейцарской горнодобывающей компании Ferrexpo PLC (ведет добычу в Украине) на уровне "В/B" с негативный прогнозом по рейтингу, говорится в пресс-релизе агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает наше мнение об умеренном отношении уровня долга к EBITDA, адекватном уровне ликвидности, который поддерживается за счет значительных остатков денежных средств", - говорится в релизе.

Рейтинги также основываются на ожидании S&P коррекции Ferrexpo своей инвестпрограммы, а также на способности компании привлечь долгосрочное финансирование для строительства завода, который увеличит производство окатышей на 10 миллионов тонн в год. При этом рейтинги включают значительные риски для бизнеса в Украине и степень волатильности цен на железную руду. Страновые риски влияют на то, что прогноз по рейтингу компании сохраняется на негативном уровне.

Базовый сценарий S&P предполагает увеличение производства окатышей до 12 миллионов тонн в год в 2014 году против 9,7 миллиона тонн в 2012 году. Эксперты агентства ожидают, что EBITDA компании в 2013 году составит 400-500 миллионов долларов.

Рейтинги компании могут быть понижены в случае понижения суверенных рейтингов Украины или в случае уменьшения уровня ликвидности компании из-за высокого отрицательного денежного потока. Стабилизация прогноза по рейтингам Украины и поддержка ликвидности могут привести к улучшению прогноза по рейтингу Ferrexpo до стабильного. Повышение рейтингов компании возможно только в случае повышения суверенных рейтингов.

Ferrexpo Plc принадлежит 88% Полтавского ГОКа, крупнейшего в Украине производителя железорудных окатышей. ГОК занимается поставкой продукции в Австрию, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, страны бывшей Югославии, Болгарию и Италию.