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    Украина поставила в Индию первую партию ракет класса "воздух-воздух"

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    Украинская государственная компания "Артем" отправила в Индию первую партию авиационных управляемых ракет класса "Воздух-воздух" в рамках заключенного контракта, сообщил гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Сергей Громов.

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Украинская государственная компания "Артем" отправила в Индию первую партию авиационных управляемых ракет класса "Воздух-воздух" в рамках заключенного контракта, сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Сергей Громов.

    "Первая партия ракет отправлена заказчику, готовится к отправке следующая, две трети ее уже находятся в собранном виде на снаряжательной базе. Мы уверенны, что предприятие и дальше продолжит ритмичную деятельность", - цитирует в пятницу Громова пресс-служба "Укроборонпрома", куда входит "Артем". Количество ракет не уточняется.

    По его расчетам, производство второй и третьей партий ракет обеспечит предприятия отрасли занятостью и доходами до конца 2013-го года.

    Он подчеркнул, что в настоящее время спецэкспортеры занимаются активным продвижением продукции предприятий концерна, в том числе в сфере высокоточных вооружений.

    "Мы не ограничиваемся индийским контрактом. Наши представители активно работают с традиционными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Северной Африки и других регионов. Там известно традиционно высокое качество продукции "Артем" и других предприятий отрасли. Исходя из проведенных переговоров, я вижу серьезные перспективы для дальнейшего экономического развития данного направления", - говорит Громов.

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