Украина с 1 сентября вводит утилизационный сбор на автомобили

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о введении утилизационного сбора на импортные автомобили, который вступит в силу с 1 сентября, сообщается на сайте украинского парламента.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств" Верховная Рада приняла 4 июля. В статусе закона на сайте парламента сообщается, что документ "возвращен с подписью президента от 30 июля".

Документ вводит утилизационный сбор как для импортеров, так и для внутренних производителей автомобилей. При этом от уплаты сбора будут освобождены внутренние производители при условии, что они берут на себя обязательства обеспечить утилизацию снятых с эксплуатации автомобилей. Документом предлагается освободить от уплаты сбора автомобили, закупаемые для дипломатических представительств, автомобили, временно ввозимые в страну для личного пользования либо с целью транзита, а также раритетные автомобили возрастом свыше 30 лет.

Размер базовых ставок сбора, предусмотренных законопроектом, колеблется от 5,5 тысячи гривен (687,5 доллара, легковые авто) до 38 тысяч гривен (4,75 тысячи долларов, коммерческий транспорт). При этом к базовым ставкам предлагается применять соответствующие коэффициенты в зависимости от объема двигателя, типа и возраста машин.

Ранее Евросоюз предупреждал Украину, что введение утилизационного сбора на импортные автомобили может существенно осложнить отношения этой страны с ЕС.

В Украине уже действуют защитные меры по автомобилям. В марте правительство Украины приняло решение о введении защитных мер в виде дополнительного сбора на импортируемые автомобили. В ответ на это Россия и ее партнеры по Таможенному союзу и соглашению о зоне свободной торговле в СНГ заявили о возможности обратиться в суд СНГ. Евросоюз призвал Киев отозвать решение о дополнительных пошлинах на импорт автомобилей, так как оно может разрушительно подействовать на европейский экспорт транспортных средств.