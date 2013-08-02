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    Ракетно-космическую технику нужно взять под контроль - Алексеев

    (обновлено: )13
    Глава государственного космического агентства Украины предложил немедленно принять меры на украинских предприятиях космической отрасли, чтобы повысить контроль качества за выпускаемой техникой.

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Глава государственного космического агентства (ГКА) Украины Юрий Алексеев предложил немедленно принять меры на украинских предприятиях космической отрасли, чтобы повысить контроль качества за выпускаемой техникой и минимизировать внештатные ситуации, сообщает пресс-служба космического агентства в пятницу.

    Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии государственного космического агентства (ГКА) Украины, которое прошло накануне в Киеве.

    "Глава ГКА Алексеев высказал предложение о немедленном принятии на предприятиях отрасли мероприятий, направленных на повышение эффективности контроля качества по всем технологическим операциям разработки и изготовление ракетно-космической техники, с целью минимизации вероятности ее нештатной работы в процессе эксплуатации", - сообщает пресс-служба агентства.

    Пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" со спутником Intelsat-27 в рамках "Морского старта" 1 февраля завершился неудачей - ракета и спутник упали в Тихий океан. Этот старт стал первой неудачей для "Морского старта" за последние шесть лет. Причиной падения ракеты-носителя "Зенит-3SL" в Тихий океан стал отказ бортового источника мощности, произведенного на Украине.

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