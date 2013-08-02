Контракт о поставках в Ирак БТР Украины выполняется в штатном режиме

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Александр Савоченко. Контракт между Украиной и Ираком на поставку военной техники иракской армии осуществляется в штатном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба украинской госкомпании "Укрспецэкспорт".

Одесское издание "Думская.net" со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что сингапурское судно SE PACIFICA с грузом украинской бронетехники для иракской армии уже три месяца стоит в нейтральных водах в Персидском заливе из-за нежелания официального Багдада принимать заказ. По данным издания, 42 единицы техники, которые SE PACIFICA (флаг Сингапура, владелец - White Whale Shipping) доставил в Умм-Каср этой весной, оказались бракованными, с трещинами в корпусе. Представители властей Ирака отказались выгружать их на берег, и теперь судно стоит на якоре в нейтральных водах - на примерно равном расстоянии от Кувейта, Ирана и Ирака, - дожидаясь решения вопроса. Собственники судна не исключают, что выгрузят боевые машины в порту третьей страны с последующим ходатайством в суд об аресте техники.

"Указанный контракт осуществляется в штатном режиме. О завершении его очередного этапа компания сообщит официально", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрспецэкспорта".

Компания отмечает, не будет раскрывать детали контракта с Ираком, поскольку эта информация носит конфиденциальный характер.

Контракт между Украиной и Ираком предусматривает продажу Киевом 450 единиц военной техники, в основном современных бронетранспортеров БТР-4, которые производит Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева. С 2010 года Ирак получил почти сто машин.