ВБ может выделить Украине $800 млн на финансирование госбюджета

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Всемирный банк готов предоставить Украине системные займы для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 миллионов долларов, если Киев возобновит сотрудничество с МВФ, заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан.

"Он сообщил о возможности предоставления Украине системных займов для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 миллионов долларов США. Предпосылкой для получения таких займов является возобновление сотрудничества с МВФ", - информирует пресс-служба Минэкономразвития Украины по итогам встречи представителя Всемирного банка и украинского министра экономического развития Игоря Прасолова.

Глава Минэкономразвития в свою очередь заверил, что правительство намерено продолжить диалог с МВФ о начале новой программы "стенд-бай" и рассчитывает на поддержку Всемирного банка в подготовке новых системных проектов для финансирования государственного бюджета и проведения структурных реформ.

Также ведомство сообщает, что стороны договорились увеличить размер проектов. В частности, в 2013-2014 годах Украина рассчитывает на поддержку со стороны Всемирного банка в подготовке новых инвестиционных проектов для совершенствования системы здравоохранения и повышения эффективности предоставления социальных услуг, модернизации муниципальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

"Общая сумма пяти проектов составляет около 1,5 миллиарда долларов США и мы очень надеемся, что в этом финансовом году советом директоров Всемирного банка будут приняты решения о предоставлении Украине кредитов для реализации трех из этих проектов, а именно - "повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины", "второй проект развития городской инфраструктуры" и "второй проект по совершенствованию системы социальной помощи", - отметил Чимяо Фан.