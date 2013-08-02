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    ВБ может выделить Украине $800 млн на финансирование госбюджета

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    Всемирный банк готов предоставить Украине системные займы для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 миллионов долларов, если Киев возобновит сотрудничество с МВФ.
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    RIA News Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Всемирный банк готов предоставить Украине системные займы для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 миллионов долларов, если Киев возобновит сотрудничество с МВФ, заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Чимяо Фан.

    "Он сообщил о возможности предоставления Украине системных займов для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 миллионов долларов США. Предпосылкой для получения таких займов является возобновление сотрудничества с МВФ", - информирует пресс-служба Минэкономразвития Украины по итогам встречи представителя Всемирного банка и украинского министра экономического развития Игоря Прасолова.

    Глава Минэкономразвития в свою очередь заверил, что правительство намерено продолжить диалог с МВФ о начале новой программы "стенд-бай" и рассчитывает на поддержку Всемирного банка в подготовке новых системных проектов для финансирования государственного бюджета и проведения структурных реформ.

    Также ведомство сообщает, что стороны договорились увеличить размер проектов. В частности, в 2013-2014 годах Украина рассчитывает на поддержку со стороны Всемирного банка в подготовке новых инвестиционных проектов для совершенствования системы здравоохранения и повышения эффективности предоставления социальных услуг, модернизации муниципальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

    "Общая сумма пяти проектов составляет около 1,5 миллиарда долларов США и мы очень надеемся, что в этом финансовом году советом директоров Всемирного банка будут приняты решения о предоставлении Украине кредитов для реализации трех из этих проектов, а именно - "повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины", "второй проект развития городской инфраструктуры" и "второй проект по совершенствованию системы социальной помощи", - отметил Чимяо Фан.

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