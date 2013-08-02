Грузоперевозки железной дорогой Украины в I полугодии упали на 7,1%

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Железные дороги Украины за первое полугодие текущего года перевезли 208,7 миллионов тонн грузов, что меньше аналогичного периода прошлого года на 15,97 миллионов тонн или 7,1%, сообщает в пятницу монополист железнодорожных перевозок "Укрзализныця".

В общих объемах перевозок доля импортных грузов составляет 7,9%. В первом полугодии на территорию Украины ввезли по железной дороге 16,5 миллионов тонн импортных грузов, что на 488,4 тысяч тонн или на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Первое место в структуре импортных перевозок занимает каменный уголь (более 40%), на втором месте - нефть и нефтепродукты (16%), третье место в структуре импорта заняла руда железная, объемы которой увеличились на 17,2% - до 1,9 миллиона тонн.

Доля экспортных грузов в общем объеме перевозок - 32,5%. За первое полугодие на экспорт перевезли 67,8 миллионов тонн грузов, что на 1 миллион тонн или на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре экспортных перевозок первое место занимает руда железная и марганцевая (28,8%), объемы которой увеличились по сравнению с первым полугодием 2012 года на 2,1 миллиона тонн (на 12,1%). Второе место заняли минстройматериалы (23,9%), преимущественно щебень (около 72% в структуре груза) - объемы перевозок минстройматериалов увеличились на 1,3 миллиона тонн или на 9,3%. На третьем месте - черные металлы (17%), рост составил 3,3%.

Доля внутренних перевозок грузов в общей структуре перевозок составляет 51,3%. За первое полугодие внутренние перевозки составили 107,1 миллионов тонн, что на 8,8 миллионов тонн или на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля транзитных грузов в общем объеме перевозок составляет 8,3%. За первое полугодие транзитом по территории Украины перевезли 17,4 миллиона тонн грузов, что на 5,7 миллионов тонн или на 24,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.