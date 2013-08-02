СМИ: запасы сланцевого газа позволят Украине отказаться от импорта

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков рассчитывает, что если Юзовская, Олесская и Скифская площади дадут прогнозируемые запасы сланцевого газа, то Украина сможет настолько увеличить добычу собственного газа, чтобы отказаться от его импорта.

На фоне затяжных и безрезультатных переговоров с Россией о снижении стоимости импортируемого газа Украина наращивает собственную добычу, возлагая особые надежды на разработку месторождений шельфа Черного моря, а также на добычу нетрадиционного сланцевого газа.

"Я могу сказать, что если Юзовская, Олесская и Скифская площади дадут те запасы, которые прогнозируются, мы сможем увеличить добычу газа на 30 миллиардов кубометров и отказаться от импорта газа", - сказал министр в опубликованном в пятницу интервью "Коммерсантъ-Украина".

Чиновник рассказал, что первые результаты бурения на Юзовском месторождении должны стать известны через два-три года, после чего начнется исследовательско-промышленная разработка. "Когда все этапы останутся позади, мы будем четко понимать, каков объем запасов. Пока же оценки колеблются от 1 триллиона до 20 триллионов кубометров", - сказал Проскуряков.

Он также не исключил, что в будущем власти могут провести новые конкурсы - на право разработки Слобожанской и Форосской площадей.

Правительство Украины уже подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которого оцениваются в более чем 4 триллиона кубических метров газа. Также украинские власти намерены подписать такие же соглашения по Олесской и Скифской площадям - с победителями конкурсов на разработку компанией Chevron и с консорциумом компаний во главе с американской ExxonMobil соответственно. На Олесской площади прогнозные ресурсы оцениваются в 3 триллиона кубометров газа, прогнозируемый ежегодный объем добычи газа на Скифской нефтегазовой площади - до 3-4 миллиардов кубов в год.