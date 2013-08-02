СМИ: Подписание СРП Украины по сланцевому газу затягивается

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Местные власти затягивают процесс подписания соглашения о разделе продукции (СРП) между Украиной и американской Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади, расположенной во Львовской и Ивано-Франковской областях, рассказал в опубликованном в пятницу интервью "Коммерсантъ-Украина" украинский министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

"Из-за препятствий в прохождении проекта СРП через местные органы власти (до сих пор не подписано соглашение - ред). Кабмин уже одобрил этот проект, и мы отправили его в Ивано-Франковский и Львовский облсоветы. В конце июля вопрос был заслушан, созданы рабочие группы по анализу проекта соглашения. В пятницу наши представители должны участвовать в очередном заседании рабочей группы по этому вопросу, которая была создана при Ивано-Франковском облсовете", - рассказал министр о ситуации с подписанием соглашения.

Глава ведомства при этом выразил удивление, что местные власти на западе страны задерживают процесс подписания. "Процесс идет, и я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Удивительно лишь, что на западе Украины, где так радеют о независимости страны, задерживают реализацию проекта, который позволит получить энергетическую независимость", - отметил чиновник.

Кабмин Украины в июне принял распоряжение, согласно которому подписание соглашения с Chevron должно быть подписано до 24 августа текущего года.

В мае прошлого года компания Chevron была объявлена победителем конкурса по добыче углеводородов на Олесской площади. Компания подала на рассмотрение украинского правительства проект соглашения о разделе продукции при разработке Олесской газоносной площади.

Кабмин направил проект СРП с Chevron по добыче сланцевого газа на утверждение в Львовский и Ивано-Франковский областные советы. По данным украинского правительства, прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 3 триллиона кубометров газа.