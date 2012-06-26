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    Экономика

    Украинский ДТЭК приобретает ряд активов "Ростовского антрацита"

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    Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему частному энергохолдингу Украины Донбасской топливно-энергетической компании приобрести шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит".

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Вячеслав Ржеутский. Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему частному энергохолдингу Украины Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) приобрести у группы "Ростовский антрацит" шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" (Ростовская область), говорится в сообщении антимонопольного ведомства во вторник.

    Приобретая угледобывающие предприятия ДТЭК стремится обеспечить дополнительной ресурсной базой свои тепловые энергогенерирующие активы на Украине. Это уже не первая попытка украинского энергохолдинга приобрести угольные шахты в России. В 2007-2008 году холдинг вел переговоры о покупке "Шахты им. Чиха" (Ростовская область). Однако это сделка не была закрыта из-за экономического кризиса и фактического предбанкротного состояния шахты.

    "Предоставлено разрешение компании DTEK Holdings BV на приобретение акций ОАО "Донской антрацит" и ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ДТЭК приобретает у группы "Ростовский антрацит" по 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" и ОАО "Донской антрацит", а также 66,7% ООО "Сулинантрацит", которые контролируются "Донским антрацитом".

    В начале апреля на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания в ближайшее время готова участвовать в развитии угольных предприятий Ростовской области.

    Ростовская область является основной угольной базой Северо-Кавказского региона. Суммарная производственная мощность девяти действующих угольных шахт области составляет около 9,5 миллиона тонн в год, запасы действующих шахт, целесообразные к отработке, - около 285 миллионов тонн. Разведанные ресурсы угля для строительства новых шахт достигают 6,5 миллиарда тонн. Более 90% в общих запасах угля в регионе составляют антрациты.

    ДТЭК является ключевым игроком угольной отрасли Украины, входит в состав финансово-промышленной группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ). 100% акций СКМ принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

    В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), ООО "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), ПАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик.

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