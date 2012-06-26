Медведев в Киеве обсудит сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе визита 27 июня в Киев встретится с президентом Украины Виктором Януковичем и примет участие в заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Темами встреч станут вопросы торгово-экономического взаимодействия, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, авиастроения, а также проблема обеспечения законных прав российских инвесторов в Украине, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.

По его словам, в ходе девятого заседания комитета, сопредседателями которого являются главы правительств двух стран, "планируется рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, меры по дальнейшему увеличению взаимного товарооборота, перспективы кооперации в сферах энергетики, транспорта, авиастроения, космоса, в агропромышленном комплексе, в кредитно-финансовой и научно-технической областях, а также тематику межрегионального и приграничного сотрудничества".

"Состоится также встреча Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором Януковичем", - сказал источник.

Российская сторона, подчеркнул он, намерена обратить особое внимание на проблему обеспечения законных прав российских инвесторов на Украине. "Этот вопрос имеет приоритетное значение для расширения инвестиционного сотрудничества и реализации крупных совместных экономических проектов", - указал собеседник агентства.

"Кроме того, будет затронут вопрос об ускорении ратификации Украиной договора о зоне свободной торговли СНГ", - добавил он, напомнив, что в России ратификационные процедуры завершены в апреле этого года.

Договор подписали 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге восемь стран СНГ - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

Наряду с типичными для такого рода соглашений положениями об отмене импортных пошлин, в договоре предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования. Принципиально важным отличием договора от действующих на пространстве СНГ соглашений является наличие инструмента принуждения сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обязательств. Таким инструментом являются правила разрешения споров.

Договор должен заменить ныне действующие между государствами-участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние. Этот документ обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм ВТО.

В ходе своего визита в Киев в феврале 2012 года спикер Госдумы Сергей Нарышкин встретился со своим украинским коллегой Владимиром Литвиным. После этой встречи было заявлено о готовности парламентов двух стран одновременно ратифицировать договор, однако правительство Украины до сих пор не направило документ для ратификации в парламент.

Комитет по вопросам экономического сотрудничества - ключевой совместный орган, осуществляющий координацию и мониторинг исполнения двусторонних договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Заседания комитета созываются поочередно в России и на Украине. Первое состоялось в Киеве 4 октября 2006 года, предыдущее, восьмое - 7 июня 2011 года в Москве.

В 2011 году товарооборот между Россией и Украиной увеличился по сравнению с 2010 годом на 36% и превысил 50 миллиардов долларов, что выше докризисного уровня. В 2008 году он составлял 40 миллиардов долларов.

Украина занимает четвертое место в списке основных внешнеэкономических партнеров России, после Китая, Нидерландов и Германии, и первое - среди стран СНГ.