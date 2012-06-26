Украина и Китай подписали соглашение о валютном свопе на $2,37 млрд

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Вячеслав Ржеутский. Национальный банк Украины и Народный банк Китая во вторник подписали соглашение о валютном свопе гривна/юань на 2,37 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба украинского центробанка.

НБУ и Народный банк Китая договорились о подписании соглашения о проведении сделок валютный своп в ноябре 2011 года. Предполагалось, что соглашение будет заключено до конца 2011 года.

Документ подписан в рамках визита украинской делегации во главе с председателем Нацбанка Украины Сергеем Арбузовым в Пекин.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Народного банка Китая, размер валютного свопа, зафиксированного в соглашении, составляет 15 миллиардов юаней/19 миллиардов гривен.

В Нацбанке отметили, что подписание соглашения будет способствовать улучшению платежно-расчетных отношений между украинскими и китайскими компаниями, увеличению объемов двусторонней торговли и инвестиций между Украиной и Китаем.