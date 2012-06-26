Украина намерена снизить аэропортовые сборы

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Вячеслав Ржеутский. Министерство инфраструктуры Украины предлагает либерализировать тарифную политику украинских аэропортов для привлечения на рынок большего числа лоукост- (бюджетных) авиакомпаний, сообщает пресс-служба министерства.

В настоящее время тарифы на услуги аэропортов (аэропортовые сборы) устанавливаются соответствующими приказами Мининфраструктуры. При этом размер этих тарифов проходит соответствующие согласования на уровне Минэкономики, антимонопольного комитета и других ведомств.

Мининфраструктуры разработало проект постановления правительства, согласно которому, аэропортам будут предоставлены полномочия самостоятельно устанавливать размер сборов для низкобюджетных компаний.

При этом низкобюджетные компании должны будут отвечать ряду обязательных критериев, среди которых: наличие флота в составе не менее 10 судов, использование отдельной автоматизированной системы бронирования билетов, осуществления только прямых рейсов, отсутствие договоров о взаимном признании перевозочной документации и другое.

Проверка соответствия указанным критериям будет осуществляться Госавиаслужбой Украины.

Проект регуляторного акта обнародован на сайте министерства во вторник и подлежит общественному обсуждению в течение 30 календарных дней.

В настоящее время на рынке авиаперевозок Украины осуществляют деятельность около семи лоу-кост компаний, обслуживающих международные направления. Крупнейшим лоу-кост перевозчиком в Украине является венгерская Wizz Air.