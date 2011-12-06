Украина произвела 2,17 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2011 года

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Сахарные заводы Украины произвели 2,17 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2011 года по состоянию на 5 декабря против 1,502 миллиона тонн, произведенных на эту же дату в 2010 году, сообщила пресс-служба национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" ("Укрсахар").

Согласно сообщению, на 5 декабря на сахарные заводы поступило 17,44 миллиона тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 13,16 миллиона тонн на аналогичную дату 2010 года. На 5 декабря т.г. заводами переработано 16,3 миллиона тонн свеклы (в 2010 году - 12,78 миллиона тонн).

К переработке свеклы приступили 77 сахарных завода (в 2010 году - 73 завода). На сегодня продолжают переработку свеклы 25 заводов (в 2010 году - 15), 52 завода уже завершили производство (2010 году - 58).

В Украине сахарная свекла посеяна на площади почти 550 тысяч га, что на 11% больше по сравнению с 2010 годом.

Как сообщал "Прайм", министерство аграрной политики прогнозировало, что в текущем году в Украине будет произведено 2 миллиона тонн сахара.

По данным "Укрсахара", сахарные заводы Украины в 2010 году произвели 1,545 миллиона тонн сахара, что на 22% выше показателя прошлого сезона /1,267 миллиона тонн/. Потребление в Украине составляет примерно 1,8 миллиона тонн сахара в год.