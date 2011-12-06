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    Транзит российского газа в Европу увеличился за 11 месяцев на 8%

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    Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы за 11 месяцев 2011 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы за 11 месяцев 2011 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба компании "Укртрансгаз", "дочки" НАК "Нафтогаз Украины".

    По территории Украины до ввода в строй "Северного потока" прокачивалось порядка 80% российского газа в страны Европы. В последние годы по украинской трубе проходило порядка 100 миллиардов кубометров газа.

    "Транзит природного газа через территорию Украины в страны Западной Европы за 11 месяцев 2011 года составляет 95 миллиардов кубометров, что на 8% больше показателей аналогичного периода 2010 года", - говорится в сообщении.

    Всего в январе-ноябре 2011 года "Укртрансгазом" было транспортировано 142 миллиарда кубометров природного газа, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

    В ноябре вырос объем транспортировки природного газа потребителям Украины до 6 миллиардов кубов, что на 30% больше показателей ноября 2010 года.

    В ноябре текущего года увеличился транзит добытого природного газа в Украине на 54% по сравнению с ноябрем 2010 года.

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