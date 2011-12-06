"Укргаздобыча" за 11 мес увеличила добычу на 0,5%, нефти - на 2%

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. ДК "Укргаздобыча" за 11 месяцев 2011 года увеличила добычу газа на 0,5% - до 13,63 миллиарда куб м, сообщила пресс-служба компании.

В ноябре 2011 года приятиями ДК "Укргаздобыча" добыто 1,235 миллиарда куб м газа, что на 1% больше, чем в ноябре 2010 года.

Добыча газового конденсата и нефти за 11 месяцев увеличилась на 2% - до 642 тысяч тонн. В частности, добыча нефти увеличилась на 11,5 тысячи тонн, конденсата - на 0,5 тысячи тонн.

ДК "Укргаздобыча" (дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины") является крупнейшей газодобывающей компанией страны. В ее состав входят четыре газопромысловых управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львивгазвыдобування". По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 миллиарда куб м газа - почти 75% общей добычи в стране.