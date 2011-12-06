Объявлены торги по строительству линии "Запорожская АЭС-ПС "Каховская"

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. НЭК "Укрэнерго" объявило о предварительной квалификации потенциальных участников тендера по отбору подрядчика строительства линии 750 кВ "Запорожская АЭС - подстанция "Каховская" в рамках реализации проекта, частично кредитуемого Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, сказано в сообщении "Укрэнерго", опубликованном в прессе.

Предварительная квалификация потенциальных подрядчиков будет проходить по 4 пакетам: строительство ЛЭП 750 кВ протяженностью 190 км; строительство ПС 750/330 кВ "Каховская"; строительство захода существующей двухлинейной линии 330 кВ "Новокаховская-Островская" (2 по 27,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ "Островская", а также захода существующей двухлинейной линии 330 кВ "Новокаховская-Херсонская" (2 по 15,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ "Херсонская". Этот проект оценивается в 4,893 миллиарда гривен (611 миллионов долларов по курсу Нацбанка). Квалификационные предложения принимаются до 17 января 2012 года.

Цель проекта строительства линии электропередачи 750 кВ "ЗАЭС - ПС "Каховская" - повышение эффективности работы Объединенной энергосистемы Украины за счет использования потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6 000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдает в энергосистему только 5 300 МВт.

19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное проектное соглашение о выделении "Укрэнерго" кредита в размере 175 миллионов евро на сооружение линии 750 кВ "ЗАЭС - ПС "Каховская".

16 сентября 2011 года Минэнергоугля и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередачи 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в объеме 175 миллионов евро.