Власти планируют снизить уровень инфляции в стране в 2014 году до 5%

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Власти Украины планируют снизить уровень инфляции в стране в 2014 году до 5%, сообщил председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов на встрече с иностранными представителями инвестиционных компаний и фондов.

По словам Арбузова, Национальный банк Украины и правительство, согласно совместному меморандуму, планируют снизить уровень инфляции в 2014 году до 5%.

"После чего мы будем применять все меры для удержания инфляции на этом уровне. Мы считаем, что это оптимальный показатель для развития украинской экономики", - приводит его слова во вторник пресс-служба НБУ.

Арбузов отметил, что в следующем, 2012 году, по прогнозу НБУ, инфляция не превысит однозначного числа.

Парламент Украины в начале октября принял в первом чтении проект госбюджета на 2012 год. Согласно документу, дефицит госбюджета в следующем году составит 2,5%, рост ВВП запланирован на уровне 5%, инфляция - 7,9%.

Госбюджет Украины на 2011 год рассчитан исходя из прогнозного показателя роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции - 8,9%, дефицита бюджета - 3,5%.

Инфляция в Украине за 10 месяцев 2011 года составила 4,2%.