Государственный и гарантированный долг в январе-октябре вырос на 9%

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе-октябре 2011 года увеличился на 9% и составил на 31 октября 471,38 миллиарда гривен (59,09 миллиарда долларов по курсу Нацбанка), сообщило министерство финансов.

При этом объем госдолга за 10 месяцев вырос на 9,7% - до 355,03 миллиарда гривен (44,51 миллиарда долларов; 1 доллар - 7,99 гривны), объем внутреннего долга составил 152,46 миллиарда гривен (19,11 миллиарда долларов), внешнего - 202,57 миллиарда гривен (25,39 миллиарда долларов).

В то же время объем гарантированного государством долга вырос за 10 месяцев на 7% - до 116,35 миллиарда гривен (14,59 миллиарда долларов). При этом внутренний долг составил 13,36 миллиарда гривен (1,67 миллиарда долларов), внешний - 102,99 миллиарда гривен (12,91 миллиарда долларов).

В 2011 году Украина заплатит 84,3 миллиарда гривен (10,54 миллиарда долларов) долговых обязательств. По данным Минфина, на конец текущего года государственный и гарантированный государством долг Украины составит 42,5% ВВП, а на конец 2012 сократится до 41,9%.