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    Николаевский глиноземный завод за 11 мес увеличил выпуск на 4,6%

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    Николаевский глиноземный завод в январе-ноябре 2011 года увеличил выпуск глинозема на 4,6% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 1,455 миллиона тонн.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Николаевский глиноземный завод (НГЗ) в январе-ноябре 2011 года увеличил выпуск глинозема на 4,6% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 1,455 миллиона тонн, сообщило предприятие.

    В ноябре завод сохранил темпы развития производства, коэффициент технической готовности основного оборудования увеличился на 7,2% за счет новых подходов к ремонтам и обслуживанию, отмечается в пресс-релизе. "Выполнение ноябрьского плана дает все основания утверждать, что Николаевский глиноземный завод к концу года выпустит 1,6 миллиона тонн глинозема", - цитирует пресс-служба слова генерального директора НГЗ Юрия Овчинникова.

    Ранее предприятие планировало произвести в 2011 году 1,570 миллиона тонн глинозема. В 2010 году на НГЗ была возобновлена программа реконструкции и модернизации завода, в рамках которой в 2011 году планируется направить на модернизацию 18 миллионов долларов.

    В 2010 году НГЗ увеличил производство глинозема по сравнению с 2009 годом на 2,6% - до 1,534 миллиона тонн. Завод входит в Объединенную компанию "Российский алюминий" ("РусАл"), которая создана в 2007 году при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

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