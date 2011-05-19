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    ГП "Антонов" получило сертификат на тренажер для самолета Ан-148

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    Украинское государственное авиастроительное предприятие "Антонов" получило сертификат на комплексный тренажер уровня D регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-148.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Людмила Лысенко. Украинское государственное авиастроительное предприятие "Антонов" получило сертификат на комплексный тренажер уровня D регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-148, сообщил заместитель генерального конструктора "Антонова" Александр Кива журналистам в четверг.

    "Это самый высокий класс существующих тренажеров на постсоветском пространстве", - подчеркнул он.

    Вручение сертификата состоялось в четверг на ГП "Антонов" при участии министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова. Документ выдан Госавиаадминистрацией Украины на основе проведенных испытаний, доказавших соответствие тренажера нормам, принятым на Украине, и гармонизированным с европейскими нормами JAR.

    Согласно пресс-релизу, тренажер был разработан и построен специалистами "Антонова".

    "Он позволяет полностью имитировать ситуации, которые происходят в полете, включая все возможные отказные ситуации", - отмечается в пресс-релизе.

    Пресс-служба ГП "Антонов" также сообщает, что в настоящее время предприятие оказывает помощь российской компании "Транзас" в создании этого тренажера.

    "Эти тренажеры будут необходимы для подготовки пилотов самолетов семейства, портфель заказов на которые (твердые заказы и предварительные соглашения) составляет 236 единиц", - говорится в пресс-релизе.

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