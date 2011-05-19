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    Янукович создал рабочую группу для улучшения инвестиционного климата

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    Созданная по поручению президента специальная рабочая группа будет работать над совершенствованием инвестиционного законодательства.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Созданная по поручению президента специальная рабочая группа будет работать над совершенствованием инвестиционного законодательства Украины, сообщил глава государства на заседании закарпатского регионального комитета по экономическим реформам в ходе поездки в Закарпатскую область в четверг.

    "Созданная по поручению президента рабочая группа проработает вопросы совершенствования национального инвестиционного законодательства, которые должны улучшить инвестиционный климат в целом", - информирует пресс-служба президента.

    Как отметил Янукович, в состав группы войдут представители правительства, местных властей и инвесторов, которые вместе отработают все проблемные вопросы, которые мешают нормальной работе инвесторов.

    Президент надеется, что законодательные изменения относительно инвестиционной политики государства будут внесены в Верховную Раду до 10 июля, если же нет - это произойдет осенью.

    По убеждению главы государства, деятельность указанной рабочей группы будет работать на усиление дерегулирования в экономике Украины, дальнейшую либерализацию разрешительной политики и привлечение инвестиций.

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