Янукович создал рабочую группу для улучшения инвестиционного климата

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Созданная по поручению президента специальная рабочая группа будет работать над совершенствованием инвестиционного законодательства Украины, сообщил глава государства на заседании закарпатского регионального комитета по экономическим реформам в ходе поездки в Закарпатскую область в четверг.

"Созданная по поручению президента рабочая группа проработает вопросы совершенствования национального инвестиционного законодательства, которые должны улучшить инвестиционный климат в целом", - информирует пресс-служба президента.

Как отметил Янукович, в состав группы войдут представители правительства, местных властей и инвесторов, которые вместе отработают все проблемные вопросы, которые мешают нормальной работе инвесторов.

Президент надеется, что законодательные изменения относительно инвестиционной политики государства будут внесены в Верховную Раду до 10 июля, если же нет - это произойдет осенью.

По убеждению главы государства, деятельность указанной рабочей группы будет работать на усиление дерегулирования в экономике Украины, дальнейшую либерализацию разрешительной политики и привлечение инвестиций.