Российско-украинское СП "ОАК-Антонов" заработает в этом году

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Людмила Лысенко. Совместное предприятие, создаваемое украинским государственным авиастроительным концерном "Антонов" и российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) начнет реальную работу до конца текущего года, сообщил заместитель генерального конструктора "Антонова" Александр Кива журналистам в четверг.

В марте ОАК и концерн "Антонов" заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Управляющая компания "ОАК-Гражданские самолеты", на базе которого будет создано совместное российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов". В середине апреля премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с российским премьером Владимиром Путиным высказал мнение, что работу по созданию СП необходимо ускорить.

"СП будет давать результаты уже с этого года", - сказал Кива.

По его словам, вначале совместное предприятие будет заниматься координацией деятельности по поиску заказчика, продаже самолетов, по организации послепродажной поддержки, по кооперации и оптимизации коопераций между предприятиями-участниками и по поиску более глубокой сферы взаимодействия между двумя группами компаний.

Кива уточнил, что на данном этапе СП "ОАК-Антонов" не может заниматься производством самолетов, поскольку "Антонов" является государственным предприятием и не может создавать СП по производству с другими компаниями.

"Мы на сегодня являемся 100-процентно государственным предприятием и не имеем такой возможности (совместного производства), но в программе развития ставится задача опять вернуться к процессу корпоратизации и акционирования (ГП "Антонов"), что повысит наши рыночные возможности по созданию альянсов, рыночно ориентированных схем организации бизнеса", - сказал Кива.

Он также сообщил, что на прошлой неделе руководитель ОАК посетил "Антонов", где состоялось обсуждение дальнейшего развития СП.