"Энергоатом" не устраивают условия кредита Сбербанка на достройку ХАЭС

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Украинскую национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" не устраивают условия, предложенные Сбербанком России на переговорах по привлечению 1 миллиарда долларов кредита под реализацию первоочередных работ по проекту достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, сообщил журналистам в четверг глава компании Юрий Недашковский.

Решение о сотрудничестве Украины и РФ в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС было принято на встрече премьеров Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина 30 апреля 2010 года в Сочи. По оценке "Росатома", для проведения работ потребуется 5-6 миллиардов долларов. "Энергоатом" рассчитывал привлечь у Сбербанка кредит на 4 миллиарда долларов.

"Нас не устраивают предложения российской стороны. Напомню, что в конкурсных предложениях "Атомстройэкспорта" речь шла о привлечении государственного кредита, в то время как сегодняшние предложения Сбербанка, по сути, являются коммерческим кредитом", - приводит слова Недашковского украинское информагентство УНИАН.

Глава компании отметил при этом, что украинскую сторону, в частности, не устраивает довольно высокая процентная ставка по займу. Он не уточнил при этом ее предполагаемый размер.

В то же время глава "Энергоатома" сообщил, что переговоры по привлечению кредитных средств продолжаются и станут, в частности, предметом обсуждения на сегодняшнем заседании украинско-российской подкомиссии по вопросам сотрудничества в атомной сфере в Москве.

Недашковский не смог спрогнозировать дату подписания кредитного соглашения, отметив при этом, что согласно графикам, согласованным сторонами, вопрос привлечения кредита должен был быть решен в мае текущего года.

Глава украинского правительства в апреле заявил, что Украине и РФ нужно активизировать переговоры о выделении кредита на строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Российско-украинское межправсоглашение по проекту строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС было подписано 9 июня 2010 года. Планируется, что блоки будут сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах.