Украина намерена отказаться от централизованного теплообеспечения

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович предлагает распространить на всю страну опыт Закарпатской области, которая в 2011 году полностью откажется от централизованного теплоснабжения домов с целью энергосбережения.

Закарпатская область откажется от централизованного теплоснабжения с осени текущего года.

Президент в четверг находится в поездке по Закарпатью на самом западе Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я одобрительно отношусь к инициативе Закарпатья по энергосберегающим технологиям. Это хорошая идея, позволяющая нам значительно сократить расходы на отопление... Эту инициативу мы будем распространять на всю страну", - цитирует Януковича пресс-служба.

Президент отметил, что региональные власти не стали ждать команды сверху, а начали сами решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства с учетом местных возможностей.

Теплоэнергетика Украины в значительной степени зависит от российского газа, украинские власти активно ищут возможности для внедрения энергосберегающих технологий.