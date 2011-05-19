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    Украина намерена отказаться от централизованного теплообеспечения

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    Янукович предлагает распространить на всю страну опыт Закарпатской области, которая в 2011 году полностью откажется от централизованного теплоснабжения домов с целью энергосбережения.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович предлагает распространить на всю страну опыт Закарпатской области, которая в 2011 году полностью откажется от централизованного теплоснабжения домов с целью энергосбережения.

    Закарпатская область откажется от централизованного теплоснабжения с осени текущего года.

    Президент в четверг находится в поездке по Закарпатью на самом западе Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

    "Я одобрительно отношусь к инициативе Закарпатья по энергосберегающим технологиям. Это хорошая идея, позволяющая нам значительно сократить расходы на отопление... Эту инициативу мы будем распространять на всю страну", - цитирует Януковича пресс-служба.

    Президент отметил, что региональные власти не стали ждать команды сверху, а начали сами решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства с учетом местных возможностей.

    Теплоэнергетика Украины в значительной степени зависит от российского газа, украинские власти активно ищут возможности для внедрения энергосберегающих технологий.

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