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    ГП "Антонов" планирует собирать в год до 24 самолетов Ан-148 и Ан-158

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    ГП "Антонов" планирует до конца года собрать пять самолетов Ан-148 и Ан-158, а в будущем увеличить их производство до 24 самолетов в год, сообщил замгенконструктора предприятия.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Людмила Лысенко. ГП "Антонов" (Украина) планирует до конца года собрать пять самолетов Ан-148 и Ан-158, а в будущем увеличить их производство до 24 самолетов в год, сообщил заместитель генерального конструктора предприятия Александр Кива журналистам в четверг.

    "В этом году, если будут соответствующие условия касательно сбыта и финансирования, мы сможем поставить пять самолетов Ан-148 и Ан-158", - сказал он.

    Кива также отметил, что предприятие планирует выйти на темпы сбора до 24 самолетов Ан-148 и Ан-158 в год. Кроме того, по его словам, партнер "Антонова" - воронежское предприятие - планирует производить в будущем 36 самолетов в год.

    "То есть суммарно в нашем партнерстве, когда мы выйдем на этот темп, будет производиться 60 самолетов в год", - добавил он.

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