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    Украина готова досрочно завершить строительство самолетов для Ирака

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    Госпредприятие "Антонов" готово досрочно, до 2012 года, выполнить заказ на производство шести военно-транспортных самолетов Ан-32 для Ирака, если заказчик оплатит три уже готовых самолета.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Людмила Лысенко. Украинское госпредприятие "Антонов" готово досрочно, до 2012 года, выполнить заказ на производство шести военно-транспортных самолетов Ан-32 для Ирака, если заказчик оплатит три уже готовых самолета, сообщил директор серийного производства ГП "Антонов" Николай Подгребельный журналистам в четверг.

    Контракт между Украиной и Ираком был заключен в 2009 году и предусматривает помимо самолетов также поставку бронетранспортеров. Общая стоимость контракта 2,4 миллиарда долларов.

    "Не будем ждать 12-го года, если пойдет процесс (передачи Ираку самолетов). Нам нужны оборотные средства, как только мы получим деньги за первые (три) машины, построим остальные", - сказал Подгребельный.

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