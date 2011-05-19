Украина передает Индии первые пять модернизированных самолетов Ан-32

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Украина передает Индии пять модернизированных военно-транспортных многоцелевых самолетов Ан-32, до конца года будут переданы еще десять машин, сообщает сайт госкомпании "Укрспецэкспорт".

"В рамках выполнения контракта с ВВС Республики Индия на ремонт, продление ресурса и модернизацию самолетов Ан-32 18 мая 2011 были подписаны акты приема-передачи работ по первой партии из пяти самолетов между "Спецтехноэкспортом" и представителями заказчиков. Вылет данной партии самолетов запланировано на 27 мая", - говорится в сообщении.

Одновременно заказчикам будет отгружено оборудование для развития авиаремонтных мощностей в Индию.

Также в среду на отремонтированных самолетах начались ознакомительные полеты с индийскими экипажами.

До конца 2011 года запланированы отгрузки еще двух партий самолетов по пять штук. Согласно условиям контракта, 40 самолетов будут отремонтированы и модернизированы на Украине, 65 - в Индии.

"Укрспецэкспорт" подчеркивает, что выполнение индийского контракта осуществляется по графику.