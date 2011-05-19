наверх
10.03.201803:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Международные авиалинии Украины" запустят рейс между Самарой и Киевом

    (обновлено: )2
    "Самара станет первым российским городом, откуда украинская авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы на Украину", - говорится в сообщении самарского аэропорта "Курумоч".

    НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в четверг открывает регулярное воздушное сообщение между Самарой и Киевом, говорится на сайте самарского аэропорта "Курумоч".

    "Самара станет первым российским городом, откуда украинская авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы на Украину", - говорится в сообщении.

    По информации аэропорта, рейсы из Самары в Киев будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы также будут осуществляться четырежды в неделю, но в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

    "На маршруте будет задействовано воздушное судно Боинг 737-800 с двумя классами обслуживания: экономическим и бизнес-классом", - говорится на сайте.

    "Международные авиалинии Украины" осуществляет рейсы между Украиной и странами Европы и Ближнего Востока. В неделю компания выполняет порядка 300 рейсов.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине