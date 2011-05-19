"Международные авиалинии Украины" запустят рейс между Самарой и Киевом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в четверг открывает регулярное воздушное сообщение между Самарой и Киевом, говорится на сайте самарского аэропорта "Курумоч".

"Самара станет первым российским городом, откуда украинская авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы на Украину", - говорится в сообщении.

По информации аэропорта, рейсы из Самары в Киев будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы также будут осуществляться четырежды в неделю, но в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

"На маршруте будет задействовано воздушное судно Боинг 737-800 с двумя классами обслуживания: экономическим и бизнес-классом", - говорится на сайте.

"Международные авиалинии Украины" осуществляет рейсы между Украиной и странами Европы и Ближнего Востока. В неделю компания выполняет порядка 300 рейсов.