Кабмин обещает решить вопрос по модернизации ГТС

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Андрей Лубенский. Украина, ЕС и Россия скоро решат, кем, какими силами и средствами будет осуществлена модернизация украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщил премьер-министр Николай Азаров.

"Двадцать второго ноября в Брюсселе будет встреча представителей энергетического бизнеса Европы (...), достаточное количество стран будет представлено, с участием Украины, Европейского союза и России. Это будет первая трехсторонняя встреча, которая, на мой взгляд, должна дать ответ, какими темпами, какими силами, какими ресурсами и с участием каких сторон будет осуществляться модернизация нашей ГТС", - сказал Азаров, выступая в пятницу в прямом эфире телеканала "Интер".

По его словам, президент Украины Виктор Янукович постоянно держит этот вопрос на контроле.

Азаров также сообщил, что вопрос о модернизации ГТС в очередной раз обсуждалась и в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным во время его визита в Украину.

"Эта тема с Путиным обсуждалась, ну, скажем, раз десять уже, может быть, даже больше, и будет еще обсуждаться", - сказал глава украинского премьера. По его словам, проблема ГТС несколько осложняется строительством Северного и Южного потоков.

"Объективно эти два проекта появились тогда, когда прежнее руководство Украины заняло откровенно враждебную позицию по отношению к России и поставило Россию перед выбором - либо соглашаться с диктатом, либо строить обходные пути. Разумеется, российское руководство, обладая такими ресурсами, возможностями, конечно, приняло решение уходить от этого шантажа и строить обходные пути", - напомнил Азаров.

"Но сейчас ситуация изменилась. Нас поддерживает Европейский союз. Россия начала раздумывать. Поэтому, конечно, говорили (о ГТС) на этой встрече, конечно, будем еще говорить и, в конечном итоге, придем к какому-то выгодному для нас решению", - сказал глава правительства.

Ранее президент Украины заявлял, что Украина намерена привлечь к модернизации своей газотранспортной системы Россию и страны ЕС. Украинские власти также заявляли, что для управления ГТС предлагается создать трехсторонний консорциум.

Во время визита в Брюссель Азаров передал комиссару ЕС по энергетике Гюнтеру Эттингеру ряд предложений по модернизации украинской газотранспортной системы. По данным Минтопэнерго Украины, страна планирует привлечь 6,5 миллиарда долларов на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.