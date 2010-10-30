Украина сможет сама производить ТВЭЛы - Азаров

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Андрей Лубенский. Соглашения с РФ в атомной сфере выгодны для Украины, поскольку страна сможет сама производить тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) для своих атомных станций, заявил премьер Николай Азаров.

В сентябре Украина объявила о победе российского топливного концерна "ТВЭЛ" в тендере на строительство завода по фабрикации ядерного топлива на Украине. Согласно утвержденной в сентябре 2009 года кабинетом министров государственной целевой программе "Ядерное топливо Украины", строительство завода планируется завершить в 2013 году.

Также Украина в августе приобрела 10% акций Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) на базе Ангарского электролизного химического комбината по обогащению урана, созданного в 2007 году. Казахстану принадлежат 10% акций МЦОУ, России - 80%. Российский концерн "ТВЭЛ" и украинский госконцерн "Ядерное топливо" 27 октября подписали в Киеве соглашение о строительстве на Украине завода по производству ядерного топлива. Завод мощностью 400 тонн урана в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2013 году.

"Мы приобретаем 10% активов в производстве обогащенного урана. То есть, Украина входит очень серьезно в российские активы. И это дает нам возможность производить самим ТВЭЛы. А если мы сами будем производить ТВЭЛы, то скажите - а для чего мы будем еще их где-то закупать? Тем более что у нас везде реакторы определенного типа установлены, для которых как раз эти ТВЭЛы и разработаны" - сказал Азаров, выступая в пятницу в прямом эфире украинского телеканала "Интер".

При этом он не назвал конкретного места, где будет строиться завод.

"Это вопрос будет рассмотрен специалистами с учетом всех тех требований, которые предъявляются к такого рода производству", - сказал глава правительства, выразив уверенность в том, что завод "будет безопасным со всех позиций". Он также отметил, что в конечном счете место строительства будет определено решением правительства: "мы возьмем на себя ответственность за его (завода) строительство и размещение".

"В числе важных соглашений я бы обязательно обратил внимание на договоренность о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции", - добавил премьер.

В июне в Киеве генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Сергей Кириенко и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. По оценке Росатома, для проведения работ потребуется 5-6 миллиардов долларов.