КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Украина уже в мае может договориться с Россией о цене газа в 200-230 долларов за тысячу кубометров, пишет в понедельник украинская газета «Сегодня» со ссылкой на источник в министерстве топлива и энергетики Украины.

По словам источника, о решение газового вопроса может состояться во время визита президента России Дмитрия Медведева в мае на Украину. Заседание межгосударственной российско-украинской комиссии с участием президентов Дмитрия Медведева и Виктора Януковича состоится 17-18 мая в Киеве.

"Когда стороны хотят договориться, они договорятся, а сейчас желание уже есть у обеих сторон. Мы получим цену на газ, которую хочет Украина, - $200-230 за тысячу "кубов", - отметил источник.

В субботу в аэропорту «Внуково-2» украинский премьер Николай Азаров встретился с премьером России Владимиром Путиным, где стороны обсуждали вопрос возможного снижения цены газа для Украины, которого так добивается Киев. По итогам встречи Путин заявил, Азаров сделал «довольно интересные» предложения.

Взамен на «газовую скидку» речь может идти о более тесном сотрудничестве Украины с Россией в сфере ядерной энергетики и отказе Украины от сотрудничества по АЭС с американцами, пишет «Сегодня». По словам украинского премьера, в качестве компенсации за скидку Украина предлагает "взаимовыгодные проекты и кооперацию в атомной энергетике и других областях".

В частности, как пишет в понедельник «Коммерсантъ», Россия сможет участвовать в строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС с последующей продажей электроэнергии на Украине и на европейских рынках, а также интегрировать украинские авиакосмические предприятия в государственную ОАК. Так что, отмечает «Коммерсантъ», создание газотранспортного консорциума с участием "Газпрома" перестало быть основным предметом переговоров российской стороны.

Также Украина может уступить России в вопросе срока базирования Черноморского флота в Крыму, пишет газета «Сегодня». Накануне визита Азаров сообщил о том, что Украина сделала России предложение о повышении цены за аренду базы в Севастополе (надо полагать это означает, что флот останется и после 2017 года). В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов рассмотреть любые предложения по продлению срока аренды базы.