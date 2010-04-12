"Вода Донбасса" планирует заняться получением питьевой воды из морской

ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса", осуществляющее централизованное водоснабжение Донецкой области, рассматривает возможность очищения морской воды до качества питьевой для водоснабжения юга области, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, "Вода Донбасса" несет огромные убытки. Сложная финансовая ситуация единственного производителя воды в регионе и водоканалов-поставщиков усугубляется критическим техническим состоянием водопроводно-канализационного хозяйства области. В связи с этим специалисты компании ищут возможности сократить расходы на производство и поставку воды, а также найти альтернативу наиболее затратным составляющим себестоимости.

"В качестве таковой рассматриваются собственное производство электроэнергии из альтернативных источников, а также вторичное использование сточных вод для технического водоснабжения и, по примеру стран Средиземноморья, очищение до питьевой морской воды - с использованием мембранных технологий. По мнению специалистов компании, через пять лет намного выгоднее будет опреснять воду Азовского моря для южной части региона, чем поставлять ее с севера", - говорится в сообщении.

Специалисты "Воды Донбасса" считают, что указанные направления - это не только сфера привлечения немалых средств, которые в скором времени дадут ощутимый результат, но и привлекательные инвестиционные проекты.

"Компания "Вода Донбасса" создано в 1930 году для осуществления централизованного водоснабжения Донецкой области. По каналу "Северский Донец - Донбасс" и далее по Южнодонбасскому водоводу от реки Северский Донец до Мариуполя вода подается на 260 километров. При этом вода поднимается на высоту более 250 метров. Вода очищается и обеззараживается на 17 фильтровальных станциях. На обеспечение процесса производства и централизованной подачи воды потребителям расходуется до 3 миллионов кВт.ч электроэнергии в сутки.