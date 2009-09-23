Киев рассчитывает достроить Хмельницкую АЭС за счет инвестиций из РФ

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Украина рассчитывает финансировать достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС почти целиком за счет российских инвестиций, сообщила журналистам в среду заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталья Шумкова.

По ее словам, в настоящее время в Киеве проходит очередной раунд переговоров между украинской НАЭК "Энергоатом" и российским "Атомстройэкспортом" (контролируется "Росатомом") по подготовке межправительственного соглашения о достройке энергоблоков станции. "Атомстройэкспорт" ранее стал победителем конкурса на достройку блоков.

"По третьему и четвертому (энергоблокам) сейчас идет переговорный процесс. "Атомстройэкспорт" сейчас находится здесь, и обсуждается вопрос распределения ответственности будущего контракта, то есть, какие объемы строительных и монтажных работ будут выполняться Украиной. Следующим шагом у нас будет кредитное соглашение, поскольку мы собираемся привлечь российские инвестиции для строительства этих блоков практически в полном объеме", - цитирует Шумкову украинское агентство УНИАН.

По ее словам, возможность полного кредитования российской стороной этого проекта обсуждалась на последней встрече премьеров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Международный конкурс по выбору типа реакторной установки для строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС Украина объявила в марте 2008 года. В конкурсе приняли участие американская компания Westinghouse, которая вскоре сняла свое предложение, российское ЗАО "Атомстройэкспорт" и южнокорейская Korea Electric Power Corporation.

ЗАО "Атомстройэкспорт" - государственная инжиниринговая компания, подконтрольная Госкорпорации "Росатом", реализующая межправительственные соглашения о строительстве объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее время "Атомстройэкспорт" выполняет заказы, составляющие около 20% объема мирового конкурентного рынка, и является единственной компанией, реализующей контракты по сооружению АЭС одновременно в четырех странах - Китае, Индии, Иране и Болгарии.